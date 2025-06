Neueröffnung: Restaurant des TSV Aichach startet mit Probebetrieb

Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten hat das Restaurant des TSV Aichach ab sofort wieder geöffnet. Momentan aber noch im Probebetrieb, wie TSV-Vorsitzender Richard Hangl mitteilt. Eine offizielle Eröffnungsfeier zusammen mit der neuen Pächterfamilie soll folgen. Die Gaststätte der TSV-Turnhalle haben Martina und Horst Reh, die nach über 25 Jahren in den Ruhestand gegangen sind, im April an Jasspreet und Harpreet Singh übergeben. Das Gastronomen-Ehepaar mit indischen Wurzeln will auf kulinarische Vielfalt, aber zum Großteil auf bayerische und mediterrane Küche, setzen.

