Der Bazar Pöttmes ist an den Kirchplatz umgezogen

Als 2015 im Zuge der enormen Fluchtwelle auch viele Menschen in Pöttmes ankamen, beschloss eine engagierte Gruppe Einheimischer, schnell zu helfen und die Flüchtlinge mit dem Nötigsten auszustatten. Die gesammelten Spenden wurden zuerst im Rathaus gelagert, dann im angemieteten Viertelschlösschen. Da damals die Modeecke geschlossen wurde, waren die Geschäftsräume an der Marktstraße frei, der Asylkreis konnte einziehen. Der Bazar war geboren. Jetzt mussten die Verantwortlichen die Geschäftsräume Ende März 2024 nach acht Jahren Betrieb wegen Kündigung räumen, die Weiterführung des Bazars stand auf der Kippe. Nun aber hat er eine neue Heimat gefunden: Leonhard Lang stellte die ehemaligen Geschäftsräume seiner Frau Helene am Kirchplatz zur Verfügung. Seit Ende Juni konnte dort der Betrieb wieder aufgenommen werden.

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geschäftsraum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis