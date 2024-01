Aichach

vor 16 Min.

Friseur, Hofladen und Praxis: Das tut sich in Aichachs Geschäftswelt

Seit Oktober hat sich Marcella Klaps mit ihrem Friseurgeschäft Art of Hair by Marcella in Aichach selbstständig gemacht.

Plus In der Geschäftswelt in und um Aichach tut sich etwas. Unter anderem macht ein Hofladen neu auf. Die Rübsamen-Filiale schließt, ebenso ein griechisches Lokal.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

In Aichach und Umgebung tut sich wieder einiges. Ein neu eröffneter Hofladen bietet Produkte aus der Region an. Eine Friseurmeisterin hat sich mit einem eigenen Laden selbstständig gemacht und in der neuen Praxis für Osteopathie und Physiotherapie liegt der Fokus auf Frauen. Und ein Aichacher Traditionsgeschäft hat seit Mitte November geschlossen.

Neuer Friseur Seit Oktober hat sich Marcella Klaps mit ihrem Friseurgeschäft Art of Hair by Marcella mit drei Bedienplätzen an der Gerhauserstraße 8 in Aichach selbstständig gemacht. Gelernt hat die gebürtige Altomünsterin bei Flip Hairstyling in Aichach, wo sie nach der Ausbildung fünf Jahre lang Berufserfahrung sammelte. Seit 2021 ist Klaps Friseurmeisterin, 2023 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Ihr Ziel sei es, in ihrem Salon ein familiäres, persönliches Umfeld und gleichzeitig professionelle Arbeit und faire Preise anzubieten, so die 26-Jährige. Termine können sowohl telefonisch als auch im Internet vereinbart werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen