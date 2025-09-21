Landkreis nimmt neues Fahrzeug für Katastrophenschutz in Betrieb

Ein neues Fahrzeug steht nun der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG-ÖEL) zur Verfügung. Der Landkreis Aichach-Friedberg hat für die Katastrophenschutzeinheit einen VW Crafter angeschafft. Vor wenigen Tagen fand die offizielle Übergabe statt.

Das neue Fahrzeug ersetzt einer Mitteilung zufolge einen 35 Jahre alten VW T3, der reparaturbedingt bereits 2023 außer Dienst genommen werden musste. Es wurde speziell auf die Anforderungen der UG-ÖEL zugeschnitten und bietet nicht nur Platz für bis zu acht Einsatzkräfte, sondern ist auch mit moderner Technik ausgestattet, die eine reibungslose Einsatzführung ermöglichen soll.

Landrat Klaus Metzger: Fahrzeug ist wichtiger Baustein für Katastrophenschutz

Das Farbkonzept des Crafters orientiert sich bewusst an der Fahrzeugflotte des Landratsamtes und soll somit für Wiedererkennbarkeit sorgen. Technisch ist das Fahrzeug der Mitteilung zufolge vielseitig einsetzbar: Neben moderner IT-Lösung gehören unter anderem zwei Multicopter zur Ausstattung, deren Live-Bilder unmittelbar an die Einsatzleitung übermittelt werden können. Ergänzt wird das durch Spezialausrüstung wie Pavillon, VR-Brille, Wärmebox für Akkus und leistungsstarke Einsatzleuchten, sodass die Technik laut Landratsamt auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig nutzbar ist.

Landrat Klaus Metzger sah das neue Fahrzeug als „starkes Zeichen für die Leistungsfähigkeit unseres Katastrophenschutzes“. Metzger sagte: „Wir investieren gezielt in moderne Technik und flexible Lösungen, damit unsere Einsatzkräfte schnell und wirkungsvoll helfen können. Die Sicherheit der Menschen im Wittelsbacher Land hat für uns oberste Priorität.“ Dafür sei das neue Fahrzeug ein wichtiger Baustein.

Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung hilft bei größeren Schadenslagen

Die UG-ÖEL unterstützt die Einsatzleitung bei größeren Schadenslagen – etwa bei Bränden, schweren Unfällen oder Naturkatastrophen. Sie übernimmt organisatorische und technische Aufgaben, sammelt und koordiniert wichtige Informationen, sodass die Einsatzkräfte vor Ort effektiv und abgestimmt handeln können. (AZ)