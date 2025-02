Neues Aindlinger Feuerwehrhaus: Erneute Kritik im Gemeinderat an Kosten

5,3 Millionen Euro sollte der Bau des neuen Aindlinger Feuerwehrhauses ursprünglich kosten. Mit dieser Summe hatte die Gemeinde zunächst für Planungen und Bauarbeiten kalkuliert. Die Schlussrechnung aber lag bei knapp über sieben Millionen Euro. Nicht nur Josef Settele beurteilte diese Entwicklung in der Sitzung des Marktgemeinderats, in der der Abschlussbericht präsentiert wurde, am Dienstagabend kritisch.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehrhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis