Spatenstich für neues Schulgebäude in Aichach

Mit einem symbolischen Spatenstich erfolgte jetzt der Startschuss für den Neubau der Fachakademie für Sozialpädagogik, der Berufsfachschule für Kinderpflege und der Wirtschaftsschule Aichach an der Schulstraße. Mit dabei waren Vertreter aus der Politik, Landkreisverwaltung, Planer und Architekten. Landrat Klaus Metzger lobte bei der Planung die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Aichach. Metzger hob hervor, dass das neue Schulgebäude insbesondere zur Sicherung der Fachkräfte im sozialen Bereich wichtig sei. Ziel sei es, die ausgebildeten Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen im Landkreis zu halten. In dem neuen Gebäude ist Platz für 240 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt gibt es neun Klassenräume und sieben Fachunterrichtsräume. Die Gesamtkosten werden bei rund 20 Millionen Euro liegen. Erwartet wird eine Förderung aus Land- und Bundesmitteln von acht Millionen Euro. Die Fertigstellung ist geplant für den Jahreswechsel 2026/2027.

