Vor gut drei Monaten hat die Bäckerei Huber in Inchenhofen geschlossen. Zehn Jahre lang hat Daniela Augustin dort als Verkäuferin gearbeitet. Nun wagt die 35-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnet am Samstag, 5. April, in den Räumen in der Ortsmitte Danis Backstüberl. Dienstag bis Samstag bietet sie vormittags Backwaren und regionale Produkte an.

