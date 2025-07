Jugendzentrum, Café und Arztpraxen: Auf dem „Schmausn-Anwesen“ ist vieles möglich

Eine „volle Hütte“ hatte Kühbachs Bürgermeister Karlheinz Kerscher am Dienstag bei der Sitzung des Gemeinderates. Die Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten sich für das Anwesen „Zum Schmausn“ am Marktplatz und was daraus werden soll. Von den drei Varianten, die das Architektenbüro Schrammel vorstellte, gefiel dem Gemeinderat eine ganz besonders.



Soll das Anwesen, das im Besitz der Gemeinde ist, erhalten, teilweise erhalten oder neu gebaut werden? Das waren die Fragen, mit denen sich Stefan Schrammel und sein Team beschäftigt hatten. Der Architekt machte deutlich, er sei überrascht gewesen von dem großen Interesse der Bevölkerung, als er im Mai mögliche Varianten beim Tag der offenen Tür im Rathaus vorgestellt habe: „So eine Resonanz wie bei Ihnen hatte ich noch nie erlebt.“ Aus vielen Gesprächen habe er sehr viele Erkenntnisse mitgenommen. Der Fachmann betonte: „Eine öffentliche Nutzung stand immer ganz oben.“ Die Bürgerinnen und Bürger wünschten sich etwa einen Bürgersaal, Räume für die Jugend oder eine gastronomische Nutzung. Auch die Freiflächen zum Parken beim Maibaum, dessen Gelände ebenfalls zu dem Anwesen gehört, waren ein zentrales Thema der Gespräche gewesen.

