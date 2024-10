Julian Schuster und Elisa Oßwald haben eine Vision und suchen Mitstreiter. Sie hegen neue Pläne für das alte Gasthaus in Osterzhausen (Pöttmes). Es geht um ein Wohnprojekt, das sie „Toni“ nennen. Der Name soll an die Vergangenheit erinnern : Toni, also Anton Seiler, war der letzte Wirt im Gasthaus.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Julian Schuster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osterzhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis