Bauprojekte in Aichach vor Gericht

Unterschiedlicher Meinung waren die Stadt Aichach und das Landratsamt bei einem Bauvorhaben im Stadtteil Oberbernbach. Gegen die Baugenehmigung klagte die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Dort wurde ihre Klage jetzt abgewiesen. In einem anderen Verfahren verbuchte die Stadt Aichach aber einen Erfolg.

Das Bauvorhaben an der Dekan-Atterer-Straße in Oberbernbach hatte den Aichacher Bauausschuss schon mehrfach beschäftigt. Das Mehrfamilienhaus, das dort geplant war, war dem Ausschuss zu massiv. Im Oktober 2022 verweigert er sein Einvernehmen wegen der zu großen Grundfläche des Gebäudes. Nachdem diese auf 250 Quadratmeter reduziert wurde, stimmte er zu, allerdings unter der Maßgabe, dass Freifläche nicht über ein bestimmtes Maß hinaus versiegelt wird. Das hielt der Bauausschuss vorsorglich wegen einer in den Plänen dargestellten Grundstücksteilung fest.

Landratsamt ersetzt Einvernehmen der Stadt Aichach

Das Landratsamt genehmigte das Bauvorhaben trotzdem. Gegen die Genehmigung reichte die Stadt Klage am Verwaltungsgericht ein. Wie Bauamtsleiterin Carola Küspert gegenüber unserer Redaktion erläutert, war die Stadt der Meinung, dass zu viel Fläche überbaut wird und zu wenig Grün bleibt. Sie verwies auf die Grundflächenzahl, die angibt, welcher Teil eines Grundstücks maximal bebaut werden darf. So füge sich das Mehrfamilienhaus dort nicht ein, war die Stadt überzeugt.

Das Verwaltungsgericht in Augsburg wies die Klage nun ab. In der Urteilsbegründung war die Kammer der Ansicht, die Grundflächenzahl sei nur ein Hilfskriterium, wenn es um die Frage geht, ob sich ein Bauvorhaben in die Umgebung einfügt oder nicht, wie Pressesprecherin Carolin Knittel berichtet. In Kubatur und Grundriss füge sich das Mehrfamilienhaus ein. Gegen das Urteil könnte die Stadt Rechtsmittel einlegen. Möglich wäre ein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Wie Küspert berichtet, verzichtet die Stadt darauf.

Normenkontrollklage gegen Aichacher Bebauungsplan

Erfolg hatte die Stadt dagegen in einem anderen Verfahren. Ein Bauwerber hatte gegen den Bebauungsplan „Westlich der Stadtpfarrkirche“ eine Normenkontrollklage erhoben. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (BayVGH) in München hat allerdings der Stadt Aichach recht gegeben, berichtete Bauamtsleiterin Küspert im Stadtrat.

Der Bebauungsplan soll in dem sensiblen, von Stadtvillen geprägten Gebiet eine verträgliche Nachverdichtung regeln. Anlass war ein Bauvorhaben auf einem Grundstück, das von der Botengasse, der Bahnhofstraße und der Prieferstraße begrenzt wird. Direkt an der südlichen Grundstücksgrenze zur Bahnhofstraße hin sah der Bauantrag ein Mehrfamilienhaus mit vier Vollgeschossen und Flachdach vor. Die Botengasse, an der die ältesten Häuser Aichachs stehen, genießt sogenannten Ensembleschutz. Mehrere Baudenkmäler liegen in unmittelbarer Nähe.

Die Klage richtete sich auf die Aufhebung des Bebauungsplans. Zuständig für solche Klagen ist der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München. Er gab der Stadt Aichach weitestgehend recht. Lediglich eine Festsetzung, nach der Fenster nicht zu öffnen sein dürfen, musste die Stadt streichen, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert. Der Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig. .