Till Eulenspiegel: Dieser Narr kommt in Kühbach gut an

Die Streiche des Till Eulenspiegel kennt man. Aber wer hat diesen ersten Bestseller des Mittelalters geschrieben? Und wie ist es ihm damit ergangen? Genau das hat die Theaterautorin Martina Drexler aus Mering in einem ganz neuen Theaterstück verarbeitet. Das Publikum feierte die Uraufführung des Stücks „Nix für die Katz“ im voll besetzten Saal des Bräustüberls in Kühbach regelrecht. Komplimente wie „großartig“, „kraftvoll“ und Ähnliches waren im nicht enden wollenden Schlussapplaus zu hören.

