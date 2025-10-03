Icon Menü
„Nix für die Katz“: Eulenspiegel begeistert Theaterpublikum in Kühbach

Kühbach

Till Eulenspiegel: Dieser Narr kommt in Kühbach gut an

Das Artus Ensemble präsentiert erstmals „Nix für die Katz“ von Martina Drexler. Was Eulenspiegel, der „alte“ Narr, Menschen heute zu sagen hat.
Von Brigitte Glas
    • |
    • |
    • |
    Herman Bote (Alexander vom Stein) ist verurteilt und in eine Schandgeige eingespannt, Till Eulenspiegel (Ferdinand Kreitmair) ist sein Schicksal. Links die moderne Närrin Gitta Mayer.
    Herman Bote (Alexander vom Stein) ist verurteilt und in eine Schandgeige eingespannt, Till Eulenspiegel (Ferdinand Kreitmair) ist sein Schicksal. Links die moderne Närrin Gitta Mayer. Foto: Brigitte Glas

    Die Streiche des Till Eulenspiegel kennt man. Aber wer hat diesen ersten Bestseller des Mittelalters geschrieben? Und wie ist es ihm damit ergangen? Genau das hat die Theaterautorin Martina Drexler aus Mering in einem ganz neuen Theaterstück verarbeitet. Das Publikum feierte die Uraufführung des Stücks „Nix für die Katz“ im voll besetzten Saal des Bräustüberls in Kühbach regelrecht. Komplimente wie „großartig“, „kraftvoll“ und Ähnliches waren im nicht enden wollenden Schlussapplaus zu hören.

