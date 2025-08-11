Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt in Inchenhofen

Ein betrunkener 34-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht auf Montag von Polizeibeamten noch vor Fahrtantritt angehalten worden. Gegen 0.15 Uhr wollte er gerade losfahren, als ihn die Polizei aus dem Verkehr zog. Ein Alkoholtest ergab später 1,3 Promille. Der 34-Jährige musste den Heimweg zu Fuß antreten und den E-Scooter nach Hause schieben. Da er noch vor Fahrtantritt angehalten wurde, hat die Kontrolle keine weiteren Auswirkungen. (AZ)

Amelie Eckert Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86570 Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis