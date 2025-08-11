Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Noch vor Fahrantritt: Betrunkener E-Scooter-Fahrer in Inchenhofen von Polizei aufgehalten

Inchenhofen

Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt in Inchenhofen

Am frühen Montagmorgen wird ein 34-jähriger E-Scooterfahrer von der Polizei am Fahren gehindert. Der Alkoholtest ergibt später 1,3 Promille.
Von Amelie Eckert
    • |
    • |
    • |
    Ein betrunkener 34-Jähriger wird am Montagmorgen in Inchenhofen vor Fahrtantritt mit einem E-Scooter aufgehalten.
    Ein betrunkener 34-Jähriger wird am Montagmorgen in Inchenhofen vor Fahrtantritt mit einem E-Scooter aufgehalten. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Ein betrunkener 34-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in der Nacht auf Montag von Polizeibeamten noch vor Fahrtantritt angehalten worden. Gegen 0.15 Uhr wollte er gerade losfahren, als ihn die Polizei aus dem Verkehr zog. Ein Alkoholtest ergab später 1,3 Promille. Der 34-Jährige musste den Heimweg zu Fuß antreten und den E-Scooter nach Hause schieben. Da er noch vor Fahrtantritt angehalten wurde, hat die Kontrolle keine weiteren Auswirkungen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden