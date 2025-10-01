Bahnstrecke zwischen Dasing und Aichach ist derzeit gesperrt

Die Bahnstrecke der Paartalbahn ist derzeit zwischen Dasing und Aichach gesperrt. Wie auf der Internetseite der Betreiberin der Strecke, der Bayerischen Regiobahn (BRB) zu lesen ist, ist ein Notarzteinsatz der Grund dafür. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, sind außerdem Polizei und Feuerwehr im Einsatz.

Sperrung voraussichtlich bis 20 Uhr

Auf der BRB-Seite im Internet heißt es, dass die Strecke wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis zwischen Dasing und Aichach gesperrt ist. Die BRB geht derzeit von einer Sperrung bis 20 Uhr aus. Ein Busnotverkehr sei derzeit nicht verfügbar, so die BRB.

Es kommt zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Strecke zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Ingolstadt-Hauptbahnhof in beide Richtungen. (bac)