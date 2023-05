Mauerbacher Feuerwehr feiert ihr neues Gerätehaus beim Florianstag

Die Feuerwehr von Ober- und Untermauerbach hat doppelten Grund zu Feiern. Das Gerätehaus ist fertig. Und es gibt ein "neues" Fahrzeug.

Die Freiwillige Feuerwehr aus den Aichacher Stadtteilen Ober- und Untermauerbach hat doppelten Grund zum Feiern. Das neue Gerätehaus ist fertig. Und die Feuerwehr hat ein "neues" Fahrzeug.

Am Samstag, 6. Mai, weiht die Mauerbacher Feuerwehr im Rahmen des Aichacher Florianstages ihr neues Gerätehaus ein. Auch wird das ehemalige Feuerwehrfahrzeug der Oberbernbacher Feuerwehr übergeben, die wiederum ein neues Fahrzeug bekommen hat. Es ersetzt einen 50 Jahre alten Spritzen- und Geräteanhänger.

Alle Stadtfeuerwehren, die sich in Mauerbach am Florianstag beteiligen, treffen ab 17.30 Uhr sich bei den Parkplätzen am benachbarten Sportgelände. Bis 18 Uhr gibt es ein Standkonzert mit dem Musikverein Obergriesbach. Anschließend wird Aufstellung zum Kirchenzug genommen, um im Obermauerbacher Gotteshaus einen Festgottesdienst zu feiern. Danach geht es wieder zurück, zur Weihe von Fahrzeug und Haus. Anschließend findet ein gemütliches Beisammensein im Sportheim statt.