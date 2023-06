Oberach

18:00 Uhr

Die hölzernen Hotels des Hobbybastlers aus Oberach sind sehr gefragt

Franz Xaver Baur aus Oberach zeigt seinen Enkeln Philipp (auf dem Arm) und Leonie immer seine neuesten Werke, wie diese Nistkästen. Diese sind im Garten und im Schuppengiebel in großer Zahl aufgehängt.

Plus Der frühere Landwirt Franz Xaver Baur verlegt sich auf Holzarbeiten. Davon profitieren Vögel und Insekten. Hunderten von ihnen hat er schon ein Obdach gebaut.

Von Josef Abt Artikel anhören Shape

Er bastelt und werkelt für Vögel und Insekten, um sie zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten: Franz Xaver Baur aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach hat ein besonderes Hobby entdeckt, mit dem er der Natur Gutes tut. Den Rentner hat das kreative Arbeiten mit dem Werkstoff Holz richtig in Bann gezogen und er freut sich, dass seine hölzernen Hotels in der Vogel- und Insektenwelt höchst gefragt sind.

Baur ist gebürtig in Schönleiten ( Petersdorf). Er war zuerst Maschinenschlosser und Fräser, bevor er nach seiner Einheirat in den landwirtschaftlichen Betrieb in Oberach umlernte. 2016 gaben die Baurs auch mangels Nachfolge die Landwirtschaft auf, die Felder sind alle verpachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen