Der Oberbernbacher Schütze Klaus Stubner ist 85

Seit über 65 Jahren ist Klaus Stubner Mitglied bei den Oberbernbacher Schützen (Stadt Aichach). Er feierte vor kurzem seinen 85. Geburtstag, eine Abordnung des Vereins überbrachte dem langjährigen Mitglied die besten Glückwünsche: (von links) 2. Schützenmeister Karl Beck, Klaus Stubner, Klaus Hörmann.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt