Oberbernbach: Der Oberbernbacher Schütze Klaus Stubner ist 85

Oberbernbach

Der Oberbernbacher Schütze Klaus Stubner ist 85

Er ist seit über 65 Jahren Mitglied bei den Oberbernbacher Schützen.
Von Martin Bayer
    Seit über 65 Jahren ist Klaus Stubner Mitglied bei den Oberbernbacher Schützen. Er feierte vor kurzem seinen 85. Geburtstag, eine Abordnung des Vereins überbrachte dem langjährigen Mitglied die besten Glückwünsche: (von links) 2. Schützenmeister Karl Beck, Klaus Stubner, Klaus Hörmann.
    Seit über 65 Jahren ist Klaus Stubner Mitglied bei den Oberbernbacher Schützen. Er feierte vor kurzem seinen 85. Geburtstag, eine Abordnung des Vereins überbrachte dem langjährigen Mitglied die besten Glückwünsche: (von links) 2. Schützenmeister Karl Beck, Klaus Stubner, Klaus Hörmann. Foto: Martin Bayer

    Seit über 65 Jahren ist Klaus Stubner Mitglied bei den Oberbernbacher Schützen (Stadt Aichach). Er feierte vor kurzem seinen 85. Geburtstag, eine Abordnung des Vereins überbrachte dem langjährigen Mitglied die besten Glückwünsche: (von links) 2. Schützenmeister Karl Beck, Klaus Stubner, Klaus Hörmann.

