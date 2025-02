Ehrungen bei der VSG Oberbernbach

Bei der Generalversammlung der Vereinigten Schützen (VSG) Oberbernbach (Stadt Aichach) konnte Schützenmeister Thomas Stegmayer eine Reihe von Mitgliedern ehren. 87 Mitglieder gehören dem Verein derzeit an. Am Rundenwettkampf 2023/24 beteiligte sich die VSG mit zwei Jugend-, drei Luftgewehr-, einer Luftpistolen- und einer Aufgelegt-Mannschaft an den Gau-Rundenwettkämpfen. Geehrt wurden: Für 70 Jahre Mitgliedschaft Erwin Lindermair, 60 Jahre: Willi Mahl, Walter Wiedemuth, 50 Jahre: Josef Bayer, Klaus Hörmann, Werner Schade, Rudolf Schade, 40 Jahre: Helmut Poidinger, Walter Wagner, Thomas Stegmayer, 25 Jahre: Martin Reitmeir und Andreas Lerner.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.