Fensterstudio bei Schreinerei Merz eröffnet

Bei einem Tag der offenen Tür hat die Schreinerei Merz ihr neues Fensterstudio präsentiert.

Die Schreinerei Merz in Oberbernbach hat am Samstag sein Finstral Partner Studio eröffnet. Bei einem Tag der offenen Tür informierten sich zahlreiche Kundinnen und Kunden über das neue Fenster Studio in den Ausstellungsräumen der Schreinerei. Erfahren konnten sie einiges über die Qualität und Vorteile von perfekten Fenstern und über die nachhaltige Produktion der Firma Finstral, die in Südtirol ihren Firmensitz hat.