Grüne veranstalten Diskussion zur Verkehrssituation

Mehr Handlungsfreiheiten lässt die Straßenverkehrsordnung nach einer Novelle Kommunen künftig bei der Verkehrsberuhigung. Im Aichacher Stadtteil Oberbernbach, wo der starke Verkehr immer wieder Thema in den Bürgerversammlungen ist, bietet die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag, 17. Oktober, eine Informations- und Diskussionsveranstaltung mit dem Aichacher Rechtsanwalt für Verkehr, Nikolaus Thoma, Aan. Nach der Gesetzesänderung sehen die Grünen die Möglichkeit für Verkehrsberuhigung auch auf übergeordneten Durchgangsstraßen wie der Hauptstraße und der Maria-Eich-Straße. Ziel sei es, die Oberbernbacher Bürgerinnen und Bürger zu informieren, ihre Sichtweisen und Probleme zu hören, zu sensibilisieren und gemeinsam weitere Schritte zu überlegen, heißt es in der Pressemitteilung. „Zudem überlegen wir zeitnah einen Prüfantrag rund ums Aichacher Schulzentrum zu stellen“, so Josh Stadlmaier und Marion Zott. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Sportheim des SC Oberbernbach.

