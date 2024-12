Krippen bauen ist die große Leidenschaft von Hubert Biber

Ein „bisserl gspinnert“ ist er schon. Das sagt Hubert Biber über sich selbst und lacht dabei. Die Leidenschaft des 71-jährigen Oberbernbachers (Stadt Aichach) ist der Krippenbau. Wie viele Stunden der Tüftler in jede einzelne Krippe steckt, zählt er gar nicht. Für ihn gilt: „Solange ich nicht selber finde, dass sie schön ist, so lange höre ich nicht auf.“ Ganz wichtig ist für den Holzschnitzer, dass die Krippe lebt – Figuren, Szenen und Gebäude also wie aus dem Leben gegriffen wirken. Während der Corona-Zeit hat er ein lange geplantes Projekt in Angriff genommen.

