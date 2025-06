Langjährige Organistin der Pfarrei und Sängerin werden geehrt

An Pfingsten konnte Irmengard Storr auf 40 Jahre Organistentätigkeit in der Pfarrei Oberbernbach (Stadt Aichach) zurückblicken. Das nahm Monsignore Thomas Gerstlacher zum Anlass, sich für den unermüdlichen Einsatz zu bedanken und überreichte ihr vom Amt für Kirchenmusik eine Urkunde sowie eine Anstecknadel der heiligen Cäzilia. Auch Elisabeth Modlmeyr konnte ein Jubiläum feiern: Seit 50 Jahren singt sie im Kirchenchor. Ihre musikalische Reise begann in ihrer Kindheit in Pöttmes, heute singt sie in Aichach und unterstützt seit zwei Jahren auch den Kirchenchor in Oberbernbach. Für ihr langjähriges Engagement erhielt sie im Rahmen des Pfingstgottesdienstes eine Urkunde. Im Anschluss wurde im Pfarrhof bei einem kleinen Umtrunk auf die beiden Jubilarinnen angestoßen.

