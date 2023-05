Manfred Fendt aus Oberbernbach hatte ein Herz für die Schwachen

Der Friseurmeister Manfred Fendt ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Für sein soziales Engagement wurde er von unserer Zeitung mit der Silberdistel ausgezeichnet.

Er hatte ein Herz, ein offenes Ohr und zwei Hände für die Schwachen in unserer Gesellschaft. Egal, woher sie kamen. Für ihn zählte, geprägt durch seine christlichen Werte, ob ein Mensch Hilfe und Unterstützung brauchte. Als Ende der 80er- und Anfang der 90er-Jahre Migranten vor allem aus Afrika im Aichacher Stadtteil Oberbernbach ankamen und wohnten, machte sich Manfred Fendt für sie stark und half ihnen bei der Integration. Am Samstag ist der Friseurmeister im Alter von 87 Jahren gestorben.

Für seinen großen sozialen Einsatz ist Fendt von unserer Zeitung bereits 1991 mit der Silberdistel ausgezeichnet worden. Er war damals der erste Preisträger im Verbreitungsgebiet der Aichacher Nachrichten. Seit 1989 wird die Auszeichnung einmal im Monat von der Augsburger Allgemeinen verliehen. Gewürdigt wird damit besonderes ehrenamtliches Engagement von Menschen, die anderen zum Vorbild gereichen. Das zeigte sich 1991, als Fendt bei einer "Milchaktion" die untergebrachten Asylbewerber mit insgesamt rund 10.000 Liter versorgte. Er erntete damals aber nicht nur Anerkennung, sondern musste auch Anfeindungen und Beleidigungen ertragen. Fendt nahm auch selbst Geflüchtete in sein Haus auf und wurde Tauf- und Firmpate bei sieben Asylbewerbern.

Manfred Fendt leitete 22 Jahre lang die Kolpingfamilie

Im Stadtteil war Fendt in vielen Vereinen und Organisationen und besonders in der Pfarrgemeinde aktiv. Die Kolpingfamilie Oberbernbach gründete Fendt 1958 mit und leitete sie 20 Jahre lang als aktiver Vorsitzender. Immer wieder bekam "Papa Fendt", so wurde er genannt, Besuch von Menschen, denen er geholfen hatte. Viele Jahre lang berichtete Fendt als freier Mitarbeiter unseres Lokalteils über die kleinen und großen Ereignisse im Stadtteil.

1960 legte Fendt die Meisterprüfung als Friseur ab und übernahm von seinem Großvater Georg Füßl das Friseurgeschäft in Oberbernbach, das seit dem Jahr 2000 von seinem Sohn Georg Fendt weitergeführt wurde. Der leidenschaftliche Friseurmeister liebte seinen Beruf. 60 Jahre war er mit seiner Frau Waltraud verheiratet. Er hinterlässt neben seiner Frau drei Söhne und neun Enkelkinder.

Trauergottesdienst und anschließende Beerdigung ist am Mittwoch, 17. Mai, um 14 Uhr in der Geburt-Christi-Kirche in Oberbernbach. Der Sterberosenkranz wird ab 13.30 Uhr gebetet. (cli)