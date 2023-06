Offene Gartentür: Die Pflanzen von Johanna Lechner haben viel Freiraum

Von Gerlinde Drexler - vor 39 Min. Artikel anhören Shape

Der Garten der Oberbernbacherin kann am Tag der offenen Gartentür am Sonntag besucht werden. Von den 2000 Quadratmetern ist ein Teil naturnah angelegt.

Der Mohn geht meistens wild auf, andere Pflanzen sind im Garten von Johanna und Kaspar Lechner in Oberbernbach (Stadt Aichach) wieder ganz bewusst gesetzt worden. Im Laufe der vergangenen 40 Jahre haben die beiden ihren rund 2000 Quadratmeter großen Garten in der Ziegeleistraße nach ihren Vorstellungen gestaltet. Beim Tag der offenen Gartentür am Sonntag, 25. Juni, können Interessierte das kleine Paradies der Lechners von 10 bis 17 Uhr besichtigen und mit ihnen fachsimpeln.

Ein Garten, bei dem jedes Kräutchen und Pflänzchen akkurat an seinem Platz sitzt, würde Johanna Lechner nicht gefallen. Sie lässt ihren Pflanzen Freiraum. Wie in der Einfahrt, wo Oregano und Thymian sich am Zaun entlang wild aussäen. Bis zum Herbst werden die Kräuter knapp einen halben Meter der Einfahrt für sich beanspruchen, weiß die 70-Jährige aus Erfahrung. Auf der anderen Seite der Einfahrt, am gemauerten Windfang der Eingangstür, fühlen sich in einem schmalen Beet offenbar Wildrosen wohl. Die Rosen seien erst zwei Jahre alt, sagt Lechner und freut sich über ihren üppigen Wuchs.

