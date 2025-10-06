Rosenkranzandacht bei Kerzenschein

Pünktlich zum Beginn des Rosenkranzmonats Oktober veranstaltete der Kirchenchor Oberbernbach (Stadt Aichach) zum wiederholten Male eine Andacht in der beliebten Wallfahrtskapelle Maria Aich bei Oberbernbach. Mit Meditationen, passenden Liedern und Gebeten um das Geschenk des Friedens und der Familien wurden die zahlreichen Besucher in der voll besetzten Kapelle auf den Rosenkranzmonat eingestimmt. Monsignore Thomas Gerstlacher spendete am Ende den priesterlichen Segen und bedankte sich bei den Sängerinnen, den Ministrantinnen und der Mesnerin für ihr Mitwirken sowie bei der Feuerwehr Oberbernbach für den sicheren Zugang zur Kapelle. Besonderer Dank galt der Leiterin des Chores, Irmengard Storr, für die treffenden und eingängigen Texte sowie der Familie Wachinger, welche sich seit vielen Jahren rührend um die Pflege und das Aufschließen der Wallfahrtskapelle kümmert. Im Oktober ist die Maria-Aich-Kapelle noch jedes Wochenende geöffnet, während der Wintermonate bleibt diese geschlossen, lediglich am Sonntag, 28. Dezember, findet spätnachmittags die beliebte Waldweihnacht im Kerzenschein statt.

