SCO entwickelt sich in 50 Jahren zum viertgrößten Aichacher Verein

Der Sport Club Oberbernbach wird 1974 gegründet. Er feiert sein Jubiläum vom 5. bis 7. Juli. Die Jugend, Fairness und Toleranz liegen dem Verein besonders am Herzen.

Der Sport Club Oberbernbach feiert vom 5. bis 7. Juli sein 50-jähriges Vereinsjubiläum mit einem großen Festakt und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Der SCO ist heute der viertgrößte Verein im Stadtgebiet Aichach.

Der Sport Club Oberbernbach (SCO) hat sich nach seiner Gründungsversammlung am 23. April 1974 unter dem damaligen Vorsitzenden Willy Härtle sehr rasch weiterentwickelt. Stetigen Aufschwung nahm der junge Verein unter der Führung von Heinrich Penthaler in den Jahren 1980 bis 1988. Nach dem Bau des Sportheims in Zusammenarbeit mit dem Schützenverein hatte er 1985 endlich ein Dach über dem Kopf.

Der SC Oberbernbach hat heute über 500 Mitglieder

Die Geschicke des SCO führte anschließend für sechs Jahre Wilhelm Schwartz, ehe das Vorstandsduo Erwin Otillinger und Sepp Ostermayer bis 2012 übernahm. In diesen 14 Jahren entwickelte sich die SCO-Anlage dank Sepp Ostermayer zu einem eindrucksvollen Sportgelände, unter anderem durch den Bau des dritten Spielfeldes (2003). Unter dem Hauptverein mit der Sparte Fußball wurden wenige Jahre später eine Tennis-, Stockschützen- und eine Damengymnastikabteilung ins Leben gerufen. Die Mitgliederzahl ist seit 1986 auf 500 angewachsen und liegt seit Jahren stabil über dieser Marke. Den viertgrößten Aichacher Verein führt heute Erasmus Großmann.

Die Vereinsgründung erfolgte am 23. April 1974; hier Vorsitzender Willi Härtle und der Oberbernbacher Bürgermeister Leo Schelchshorn (links). Foto: Erasmus Großmann

Neben Fußball, Tennis und Stockschützen bietet der Verein verschiedene Gymnastikstunden an, darunter Wassergymnastik im Aichacher Hallenbad. Besonderes Augenmerk wird auf die Jugendarbeit gelegt. Rund 150 Kinder und Jugendliche tummeln sich regelmäßig auf dem Sportgelände. Dies entspricht einem Anteil von 30 Prozent aller Mitglieder.

Die Fußballer des SCO spielen seit 2022 in der Kreisliga, und auch die zweite Mannschaft hat sich nach dem Aufstieg in der A-Klasse etabliert. Neben den zwei Herrenmannschaften sind in der laufenden Saison gleich sechs Jugendmannschaften im Punktspielbetrieb gemeldet. Dies zeige, dass vonseiten der Jugendabteilung ganze Arbeit geleistet werde, loben die Verantwortlichen des Vereins. Sie stellen das große Engagement der Jugendleiter Sergej Lorenz und Christian Miksch heraus, um allen Jugendlichen gerecht zu werden. Beim SCO werden regelmäßig neben Hallenfußballturniere und Sommerturniere, aber auch Ausflugsfahrten für die jungen Sportler organisiert.

Die SCO-Tennisabteilung freut sich über den Nachwuchs

Die Gemeinschaft wird durch Winterwanderungen, Skifahrten und verschiedene Feste gelebt. Über zwölf Jahre war der SCO an Pfingsten jährlich Schauplatz für die Schanzer Fußballschule des FC Ingolstadt, ehe Corona diese Tradition beendete. Dass der Sport auch integrativ sein kann, stellt der SCO seit Jahren unter Beweis. Die Werte Toleranz, Respekt und Fairness sind fester Bestandteil im Leitbild des SCO.

Seit 2022 ist dieser Vorstand im Amt und leitet die Geschicke des SC Oberbernbach. Foto: Erasmus Großmann

Doch nicht nur die Freunde des Fußballs sind beim SCO gut aufgehoben, sondern auch die des weißen Sports. Aktuell bietet der SCO seinen Tennisspielern drei gut gepflegte Plätze an. Entgegen dem allgemein etwas nachlassenden Boom konnte der Verein unter Abteilungsleiter Franz Ullmann und Daniel Stadlmaier sowie der Jugendleitung Hannes Brzenskott und Lukas Ullmann der Abteilung neues Leben einhauchen. Neben zwei Herren- konnten auch zwei Jugendtennismannschaften mit Buben und Mädchen für die kommende Runde gemeldet werden.

Mit der laut SCO überaus engagierten Übungsleiterin Sylvia Wernberger entwickelte sich aus einem Kinderturnen ein umfangreiches Fitnessprogramm mit Rücken- und Entspannungsprogramm sowie Wassergymnastik. So will der Sportclub Oberbernbach dem demografischen Wandel und dem Bewegungsmangel der Jugendlichen entgegentreten und sieht sich für die Zukunft gut aufgestellt.

So feiert der SC Oberbernbach sein 50-jähriges Bestehen

Freitag, 5. Juli SCO-Olympiade ab 17 Uhr; durchgehend Grill- und Barbetrieb; ab 22 Uhr Siegerehrung.

Samstag, 6. Juli den ganzen Tag über ab 9 Uhr Fußball-Jugendturniere; ab 13 Uhr Tennis-Mixmeisterschaft; nachmittags Kinderland mit Hüpfburg sowie Kaffee- und Kuchenbuffet; ab 18 Uhr Fest- und Ehrungsabend mit der Stadtkapelle.

Sonntag, 7. Juli Um 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche; ab 11 Uhr Festumzug zum Sportgelände mit Weißwurstessen; ab 14 Uhr Fußball-Jubiläumsturnier der ersten Mannschaften (Vfl Ecknach, BC Aichach, SC Griesbeckerzell und SCO); nachmittags Kaffee und Kuchen, ab 18.30 Uhr Siegerehrung und gemütliches Beisammensein. (rasi)