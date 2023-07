Oberbernbach

12:00 Uhr

Thomas Gerstlacher feiert in Oberbernbach goldenes Priesterjubiläum

Plus Vor 50 Jahren kamen 8000 Gläubige zu seiner Primiz nach Bachern. Monsignore Thomas Gerstlacher hat vor allem als "Sonderseelsorger" viel erlebt. Heute wohnt er in Oberbernbach.

Pfarrer Thomas Gerstlacher feiert am Sonntag, 9. Juli, um 16 Uhr in der Kirche des Aichacher Stadtteils Oberbernbach einen Dankgottesdienst zu seinem 50-jährigen Priesterjubiläum. Dazu werden auch zahlreiche Mitbrüder des Jubilars erwartet. Gerstlacher lädt jedoch besonders alle Gläubigen zum Mitfeiern ein. Nach dem Gottesdienst steht ein zwangloser Stehempfang auf dem Programm des Festtages.

Dankbar blickt der 76-Jährige auf das halbe Jahrhundert seiner Priestertätigkeit zurück. Im Gespräch mit unserer Zeitung drückt er seine besondere Wertschätzung gegenüber seiner Pfarrhausfrau Johanna Kaufmann aus, die bereits seit 36 Jahren in seinen Diensten steht. Im August 2017 ging Gerstlacher mit 70 Jahren in den Ruhestand. Er entschloss sich, nach Oberbernbach in den fast 250 Jahre alten denkmalgeschützten Pfarrhof zu ziehen. Nach über 60 Jahren Vakanz wohnt so erstmals wieder ein Pfarrer in dem Haus. Stadtpfarrer Herbert Gugler ist sehr froh, dass er auf den Jubilar auch im Ruhestand als eifrigen Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft Aichach zählen kann.

