Unbekannter bricht in Wohnung in Mehrfamilienhaus in Oberbernbach ein

Die unbekannte Person macht in der Erdgeschosswohnung in der Frühlingstraße Beute. Das ist der dritte Einbruch, den die Polizei vom Wochenende meldet.

Eine unbekannte Person ist am Wochenende in eine Wohnung in Oberbernbach ( Aichach) eingestiegen und hat nicht unerheblich Beute gemacht. Dabei handelt es sich um den dritten Einbruch, den die Aichach Polizei vom Wochenende gemeldet hat.

Bereits am Montag hatte die Polizei mitgeteilt, dass in ein Einfamilienhaus in der Oberbernbacher Frühlingstraße und in einen Rohbau in Affing eingebrochen worden war. Inzwischen ist bekannt geworden, dass sich ein Unbekannter zwischen Freitag und Montag auch zu einer Wohnung in der Leonhardstraße in Oberbernbach gewaltsam Zutritt verschafft hat. Diese liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Täter stahl Schmuck und Wertgegenstände im hohen vierstelligen Eurobereich. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei Aichach, 08251/89890, melden. (AZ)