Wasserrohrbruch an Hauptstraße in Obernbach: Vollsperre bis Freitagmittag

Voraussichtlich bis zu diesem Freitagmittag ist die Hauptstraße im Aichacher Stadtteil Oberbernbach für den Verkehr komplett gesperrt. Die Vollsperrung begann bereits am Mittwoch. Grund ist ein Wasserrohrbruch in der Hauptleitung an der Kreuzung zur Aichacher Straße.

Wie Wassermeister Hubert Haberl auf Anfrage berichtet, fiel Mitarbeitern des Kreisbauhofs am Mittwoch in der Früh bei einer Streckenkontrolle auf, dass Wasser aus der Leitung austrat. Die viel befahrene Hauptstraße wurde ab circa 7 Uhr sofort komplett gesperrt. Der Verkehr wird seitdem über Motzenhofen und Walchshofen umgeleitet.

Aichacher Wasserwerk hat Wasserrohrbruch repariert

Haberl zufolge war die Hauptleitung durchkorrodiert. Das Aichacher Wasserwerk habe den Schaden inzwischen repariert. Von dem Wasserrohrbruch seien circa 15 Haushalte an der Aichacher Straße betroffen gewesen. Bis voraussichtlich Freitagmittag soll die Straßendecke wieder verschlossen und die Sperre aufgehoben sein.