Wütender Beifahrer schlägt Paketzusteller mit Faust ins Gesicht

Ein Zusteller stellt seinen Transporter in Oberbernbach ab. Der Beifahrer eines nachfolgenden Autos reagiert rabiat. Welche Rechte haben Paketfahrer im Verkehr?

Der Beifahrer eines Autos ist am Mittwochabend im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gegenüber einem Paketzusteller handgreiflich geworden. Der 42-Jährige schlug dem 25-jährigen Auslieferer mit der Faust ins Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 18.45 Uhr, als der 25-Jährige seinen Kleintransporter in der Hauptstraße abstellte. Er wollte in nahegelegenen Anwesen mehrere Sendungen zustellen. Die beiden Insassen eines nachfolgenden Autos fühlten sich deswegen behindert. Am Steuer des Wagens saß eine Frau. Der 42-jährige Beifahrer stieg aus dem Auto aus und attackierte den Paketzusteller.

Paketzusteller erleidet durch den Schlag in Oberbernbach eine Platzwunde

Durch den Schlag erlitt der 25-Jährige eine Platzwunde am Auge. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Vernommen werden konnte er am Mittwoch nicht mehr.

Details des Vorfalls müssen noch geklärt werden, darunter auch die Frage, ob der 25-Jährige seinen Kleintransporter ordnungsgemäß abgestellt hatte oder nicht.

Wann dürfen Zusteller die Straßenverkehrsregeln übertreten?

Doch wie ist das grundsätzlich? Welche Rechte haben Paketlieferanten im Straßenverkehr? Der Leiter der Aichacher Polizeiinspektion, Michael Jakob, hat auf Anfrage unserer Redaktion eine einfache Antwort. Paketzusteller und -zustellerinnen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen, die sich im Straßenverkehr bewegen. Wo also ein Halteverbot steht, dürfen auch Paket-Transporter nicht anhalten, selbst wenn sie nur für eine kurze Zeit aussteigen wollen, um ein Päckchen auszuliefern.

Sonderrechte gelten also nicht für private Zustelldienste. Etwas anders sieht das bei der Deutschen Post und ihren Subunternehmen aus, erklärt Jakob. Sie dürfen in Ausnahmefällen Verkehrsregeln ignorieren. Etwa, wenn sie Briefkästen leeren oder an zentralen Poststellen Sendungen aufnehmen müssen. Dann ist ihnen ist kurzfristig zum Beispiel das Parken in zweiter Reihe erlaubt, so der Polizeichef.

Doch egal welche Umstände auf den Vorfall in Oberbernbach zutreffen: Den 42-Jährigen erwartet in jedem Fall eine Anzeige wegen Körperverletzung.