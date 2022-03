Aichacher Band Kalaska bietet Ukraine-Flüchtlingen eine Unterkunft

Die drei Kalaska-Mitglieder stellen ihr "Basecamp" in der früheren Schlosswirtschaft Obergriesbach zur Verfügung. Dafür wird noch manches gebraucht.

Die Solidarität für die Menschen aus der Ukraine ist groß im Wittelsbacher Land. Während viele Organisationen und private Initiativen Hilfsgüter sammeln oder Geldbeträge spenden, stellen andere völlig uneigennützig Wohnraum für die ankommenden Frauen mit ihren Kindern zur Verfügung. Die Aichacher Alternative-Rock-Band Kalaska will Flüchtlingen eine erste, neue Heimat bieten.

Die drei Bandmitglieder Michael Edler (30), Kevin Conen (27) und Markus Haberer (25) haben spontan beschlossen, ihr soeben selbst renoviertes "Basecamp" ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Ihr "Basecamp" sind die Räume der ehemaligen Schlosswirtschaft in Obergriesbach, die die drei Freunde zum gemeinsamen Musizieren und als Studio angemietet haben.

Kalaska möchte in der alten Schlosswirtschaft 20 Ukrainer beherbergen

In den sozialen Medien kündigen die Bandmitglieder an: "Nach und nach möchten wir bis zu 20 Gäste bei uns begrüßen dürfen, die in Ihrer Heimat schreckliches Leid erfahren haben und alles stehen und liegen lassen mussten." Und weiter heißt es: "Die Bilder der letzten Tage zerreißen uns das Herz und so ist es unser großer Wunsch, neben Sicherheit, Verpflegung und dem Lebensnotwendigen, auch im möglichen Rahmen den Menschen ihr Leben zurückgeben."

Die Kalaska-Bandmitglieder Michael Edler (links) und Markus Haberer mit Freundin Teresa Gastl (es fehlt Kevin Conen) vor der ehemaligen Schlosswirtschaft in Obergriesbach, in deren Räumlichkeiten schon am Samstag die ersten Ukraineflüchtlinge einziehen sollen. Foto: Manfred Zeiselmair

Um diesen Kraftakt zu organisieren, haben die drei Musiker sogar ihre Internet-Homepage - unter der Federführung von Kevin Conen - umgestaltet. Unter der Überschrift "Kalaska - A home for everyone" findet der Besucher seit wenigen Tagen gut strukturiert sowohl den Aufruf zur finanziellen Unterstützung und zum Mitmachen als auch ein Anmeldeformular für Möbel- und Sachspenden sowie Handwerks- und Helferangebote. Neben der "Manpower" werden - laut ständig aktualisierter Bedarfsliste - derzeit noch Umzugskartons, Bettgestelle, Lattenroste, Matratzen, ein großer Kühlschrank, Regale, Kleiderschränke, Dekoartikel, Pflanzen und Töpfe sowie Mobiltelefone, Ladegeräte und ein internetfähiges Fernsehgerät (kein TV-Anschluss vorhanden) benötigt. Zudem seien für die Mobilität der Bewohner Fahrräder, Tretroller, Bobbycars und Schutzhelme willkommen.

Kalaska benötigt noch Spenden für das Flüchtlingsdomizil

Die eingehenden Spendenangebote koordiniert Bankkaufmann Markus Haberer. Dieser berichtet von einer großen Spendenbereitschaft. Die Geldspenden werden insbesondere für Pacht- und Nebenkosten verwendet, so Haberer. Michi Edler kümmert sich als Schreinermeister um die Koordination der Helferangebote. Seinen Angaben zufolge kann man in dem großen Haus sechs Schlafzimmer, einen großen Gemeinschaftsraum mit improvisierter Küche, ein Badezimmer, das "mit etwas Liebe wieder funktional nutzbar" sei, sowie getrennte Damen- und Herrentoiletten bieten. In einigen Räumen seien noch leichte Renovierungsarbeiten durchzuführen.

Im geplanten Gemeinschaftsraum könnte insbesondere die momentan noch improvisierte Küche eine bessere Ausstattung gebrauchen, meint Michael Edler und hofft auf einen hilfsbereiten Küchenbauer. Foto: Manfred Zeiselmair

Ihren Übungsraum wollen die Bandmitglieder von Kalaska vorerst nach Augsburg verlegen. Dort haben sie mit ihrem Equipment eine zunächst vorübergehende Bleibe bei ihren Tontechnikern gefunden.

Wegen der Belegung mit ankommenden Flüchtlingen stehe Kalaska in Kontakt zum Münchner Kulturzentrum Gorod-Gik, erklärt Edler. Über diese Hilfsorganisation sollen die ersten vier bis sechs Ukraine-Flüchtlinge bereits am Samstag, 12. März, in Obergriesbach ankommen. Sobald sich diese Gruppe dazu imstande sehe, weiteren Flüchtlingen zu helfen, könnten die Nächsten dazukommen, so Edler. Er hoffe dabei auch auf eine gewisse Eigendynamik.

Auch musikalisch haben die drei Jungs von Kalaska in naher Zukunft einiges vor, verrät Edler. Unter anderem ist am 22. Mai im Augsburger Spectrum ein Ukraine-Benefizkonzert geplant. Weitere Überraschungen sollen folgen.

Kontakt: Wer die Initiative von Kalaska unterstützen möchte, findet die nötigen Informationen auf deren Homepage im Internet unter www.kalaska.de