Obergriesbach/Griesbeckerzell

vor 16 Min.

Zegos-Pfarrer Reitberger nimmt nach 7645 Tagen Abschied

Abschied von der Pfarreiengemeinschaft Zegos: Durch ein Spalier von Fahnen wurde Pfarrer Karl Heinz Reitberger in die Schulturnhalle in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) geleitet.

Plus Nach 21 Jahren verlässt Pfarrer Karl Heinz Reitberger die Pfarreiengemeinschaft Zegos. In Griesbeckerzell bereiten ihm die Pfarreien einen persönlichen Abschied.

Von Katharina Wachinger

"Heit muass was B'sonderes sei" - die vielen Fahnen beim Sonntagsgottesdienst, politische Prominenz: Pfarrer Karl Heinz Reitberger wusste natürlich, was das Besondere an jenem Sonntag war, nämlich seine Verabschiedung von der Pfarreiengemeinschaft Zegos. Fahnenabordnungen aus den fünf Pfarreien Zahling, Edenried, Griesbeckerzell, Obergriesbach und Sulzbach, sowie Bürgermeister Klaus Habermann aus Aichach, Bürgermeister Jürgen Hörmann und Altbürgermeister Josef Schwegler aus Obergriesbach wohnten dem Gottesdienst bei. Feierlich umrahmt wurde der Gottesdienst vom Projektchor Zegos unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell.

