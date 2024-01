Zwei Autos kommen aus ähnlichem Grund von der Straße ab

In Obergriesbach prallt eine 61-Jährige gegen eine Informationstafel und eine Hauswand. Bei Oberneul fährt ein 28-Jähriger gegen den Zaun einer Pferdekoppel.

Zwei Unfälle, bei denen Autos von der Straße abgekommen sind, meldet die Aichacher Polizei vom Dienstag. Die Ursachen waren dabei laut Polizei ähnlich.

In Obergriesbach kam gegen 8.50 Uhr eine 61-jährige Autofahrerin in der Stefanstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr laut Polizei gegen eine hölzerne Informationstafel und prallte anschließend frontal gegen eine Hauswand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor die Fahrerin aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Auto, so die Polizei. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen hohen vierstelligen Betrag. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

Gegen 20.05 Uhr fuhr in Aichach ein 28-jähriger Autofahrer die Ortsverbindungsstraße von Oberneul in Richtung Neumühle. Auf halber Strecke verlor der Fahrer laut Polizei ebenfalls aufgrund einer plötzlich auftretenden medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den angrenzenden Zaun einer Pferdekoppel. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (bac)