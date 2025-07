Annafest und Frühschoppenkonzert

Am Sonntag, 28. Juli, wird in der Pfarrei St. Stephan Obergriesbach das Annafest mit Prozession feierlich begangen. Die Heilige Messe um 9 Uhr gestaltet der ZEGOS-Chor unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell. Es schließt sich die Prozession an, bevor gegen 10.15 Uhr im Pfarrgarten ein Frühschoppenkonzert mit Weißwurstfrühstück stattfindet. Es spielt der Musikverein Obergriesbach. Pfarrgemeinderat, Krieger- und Soldatenverein sowie Musikverein veranstalten gemeinsam das gemütliche Beisammensein bei Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen. (wak)

