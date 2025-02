Bauprojekt in der Schloßstraße ist dem Gemeinderat zu wuchtig

Uneinigkeit herrschte am Dienstagabend in der Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats zu einer Bauvoranfrage, die den Gemeinderat schon seit Jahren in unregelmäßigen Abständen beschäftigt. Aus den ursprünglich geplanten Doppelhaushälften in der Schloßstraße ist mittlerweile die Planung für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten geworden. Nach der letzten Ablehnung im Gemeinderat hat der Bauherr noch einmal nachjustiert.

