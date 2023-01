Böllerschützen in Obergriesbach lassen es an Silvester krachen

In Obergriesbach lassen es die Böllerschützen zum Jahresausklang krachen. Zuvor feiert die Pfarrgemeinde einen Jahresabschlussgottesdienst mit Pfarrer Tobias Seyfried.

Zum Jahreswechsel ließen die Böllerschützen des Krieger- und Soldatenvereins Obergriesbach ihre Böller krachen. Zuvor hatte die Pfarrgemeinde einen Jahresabschlussgottesdienst mit Pfarrer Tobias Seyfried gefeiert. Trotz aller Probleme wolle man mit Zuversicht ins neue Jahr blicken, sagte er.

Der Krieger- und Soldatenverein Obergriesbach hatte im Anschluss zum gemütlichen Beisammensein bei Gulasch und Glühwein auf dem Kirchplatz eingeladen. Viele Menschen folgten der Einladung. Die freiwilligen Spenden der Aktion kommen der Renovierung der Au-Kapelle zugute.

Böllerschützen in Obergriesbach schießen dreimal aus vollem Rohr

Die Böllerschützen nahmen währenddessen Aufstellung an der Kirchenmauer. Dreimal feuerten sie aus vollem Rohr. Den Schießbefehl gab Schießsportbeauftragter Manfred Kaiser. Der historische Grund des Silvesterschießens ist der Lärm, den die Böller machen. Mit ihm sollten früher böse Geister vertrieben werden. Heute fassen am Silvesterabend und in Vorfreude auf das neue Jahr viele Menschen gute Vorsätze.