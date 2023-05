Der Musikverein Obergriesbach lädt zum traditionellen Kaffeekonzert

Zu Kaffee und Kuchen kredenzt der MVO teils weltbekannte Stücke. Einem musikalischen Gast werden die Cantabella-Chordamen ganz besonders lauschen.

Nach einigen kleineren Auftritten seit dem Jahreswechsel startet der Musikverein Obergriesbach (MVO) am Sonntag, 7. Mai, mit großer Besetzung in sein beliebtes Kaffeekonzert. Dabei handelt es sich um eine Traditionsveranstaltung, mit der die Musikerinnen und Musiker vor allem den Müttern im Hinblick auf den bevorstehenden Muttertag eine Freude machen wollen. Aber auch alle anderen Gäste und Freunde der Blasmusik sind ab 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) im Gemeinschaftshaus willkommen. Der Eintritt ist frei.

Dirigent Joseph Rast hat mit seinem Ensemble in den vergangenen Wochen ein intensives Probenpensum absolviert. Das war auch notwendig, denn das musikalische Angebot an diesem Nachmittag ist durchaus anspruchsvoll. Teils weltbekannte Stücke der Blasmusik wechseln sich ab mit nicht weniger populären Titeln, wie etwa der "West Side Story" (Leonhard Bernstein) oder "Skyfall" von Adele Adkins und Paul Epworth, deren Werk Rast neu arrangiert und auf die Besetzung seines Ensembles zugeschnitten hat.

Ensemble Cantabella wird zehn Jahre alt

Ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen des Nachmittags verspricht der Auftritt von Sängerin Sonja Gruber zu werden. Die 44-Jährige lebt in Klingsmoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und hat nach ihrem Abitur am Mozarteum in Salzburg eine klassische Gesangsausbildung absolviert. Die diplomierte Opernschülerin unterrichte darüber hinaus an der Universität Augsburg Pädagogen im Rahmen ihrer Ausbildung zum Musiklehrer.

Den Auftritt von Sonja Gruber werden vor allem auch die MVO-Chordamen sehr interessiert verfolgen. Sie werden den Nachmittag ebenfalls mit einigen Stücken bereichern und haben dafür in den vergangenen Wochen nicht minder intensiv geprobt. Das Ensemble firmiert unter dem Namen Cantabella und wird hauptsächlich getragen von Damen aus Obergriesbach und Sielenbach. Diese haben in diesem Jahr noch einen Grund zum Feiern, denn das Ensemble wird zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es im Juni in der Grundschule Aichach-Nord ein großes Konzert, bei dem auch die Blaskapelle ein musikalisches Geburtstagsständchen überreichen wird. (haju)