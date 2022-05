Obergriesbach

Der neue Obergriesbacher Pfarrer kommt aus Echsheim

Der neue Obergriesbacher Pfarrer Tobias Seyfried ist derzeit Kaplan in Vöhringen im Kreis Neu-Ulm. Auf unserem Bild ist er 2018 als Diakon in Mering zu sehen.

Plus Pfarrer Karl Heinz Reitberger verlässt nach 21 Jahren Obergriesbach. Der gebürtige Echsheimer Tobias Seyfried übernimmt dessen Stelle zum 1. September.

Von Stefanie Brand

Obergriesbachs Pfarrer Karl Heinz Reitberger und Tobias Seyfried, der aktuell in der Pfarreiengemeinschaft (PG) Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm als Kaplan tätig ist, einte ein Wunsch: Beide wünschten sich einen neuen Wirkungskreis, am liebsten „heimatnah“, wie sie auf Rückfrage berichten. Dieser Wunsch wird sich für nun für beide am 1. September erfüllen.

