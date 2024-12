Die letzte Sitzung des Jahres leitet der Dritte Bürgermeister

Die letzte Gemeinderatsitzung des Jahres übernahm – ebenfalls wie die Moderation der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche – Obergriesbachs Dritter Bürgermeister. Stefan Asam sprang ein für Ersten Bürgermeister, Jürgen Hörmann, der bereits seit Januar im Krankenstand ist, und für Daniel Schulz, den Zweiten Bürgermeister, der ebenfalls krankheitsbedingt ausgefallen ist. Auf Anfrage unserer Redaktion berichtete Asam von einer kurzen Gemeinderatssitzung.

Einstimmig beschloss das Gremium demnach, dass die Errichtung eines Holzmodulhauses in Zahling möglich ist. Das Haus soll eine Grundfläche von acht auf sieben Meter haben.

Anfragen der Bürger sind im neuen Jahr Thema

Dass ein Neubau in Zahling Am Wiesenrand geplant ist, der sich an die Vorgaben im geltenden Bebauungsplan hält, wurde dem Gremium mitgeteilt. Rein formal handelte es sich um Genehmigungsfreistellungsverfahren für das kein Beschluss nötig war. Mit einem Dankeschön an das Engagement aller im Ort schloss Stefan Asam die letzte Gemeinderatsitzung des Jahres. Er teilte zudem mit, dass die Anfragen, die in der Bürgerversammlung in der vergangenen Woche gestellt wurden, im nächsten Jahr behandelt werden.

Gemeindekanzlei in Obergriesbach in den Ferien geschlossen

Die Gemeindekanzlei in Obergriesbach ist von Montag, 23. Dezember, bis Montag, 6. Januar, geschlossen. Die Verwaltungsgemeinschaft in Dasing ist zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar geschlossen. Der Bauhof ist unter der bekannten Notfallnummer erreichbar.