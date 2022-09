Obergriesbach

14:40 Uhr

Entsteht in Obergriesbach ein Projekt zum Mehrgenerationenwohnen?

In Obergriesbach könnte ein Projekt zum Mehrgenerationenwohnen entstehen. Als mögliches Grundstück haben die Initiatoren eine 2400 Quadratmeter große Wiese hinter zwei Bestandsgebäuden (links) an der Annastraße 3 im Blick.

Plus In Obergriesbach könnte ein Projekt mit sechs bis acht Wohneinheiten zum Mehrgenerationenwohnen entstehen. Am Dienstag wurde es dem Gemeinderat vorgestellt.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Peter Müller und Gabi Bruchmüller möchten sich den Traum vom Mehrgenerationenwohnen erfüllen. Wenn die Rahmenbedingungen passen, könnte dieser Traum in Obergriesbach in einem Neubau zwischen der Annastraße und dem Griesbach, in zweiter Reihe hinter zwei Bestandsgebäuden, wahr werden. Am Dienstagabend stellte das Paar die Idee den Mitgliedern des Obergriesbacher Gemeinderats vor, die sich - außerhalb einer offiziellen Sitzung - über dieses Projekt informieren konnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .