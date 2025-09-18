Trotz anfänglicher Vorbehalte: Gemeinde erlässt neue Spielplatzsatzung

Einstimmig beschloss das Gemeinderatsgremium in Obergriesbach jetzt, eine Spielplatzsatzung zu erlassen, obwohl es zunächst durchaus Vorbehalte gab. Johannes Asam fürchtete angesichts einer weiteren Satzung schon, „den Bürokratiehengst wiehern zu hören“. Allerdings schwenkte das Gemeinderatsmitglied schnell wieder um, denn: Ohne neue Spielplatzsatzung hätte die Gemeinde keine Handhabe mehr, da ab Oktober die Verpflichtung aus der Bayerischen Bauordnung zur Errichtung eines Kinderspielplatzes bei Gebäuden ab drei Wohnungen entfällt.

Die neue Satzung schreibt fest, dass bei Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohnungen ein Spielplatz zu errichten, auszustatten und zu unterhalten ist. Über jeden Bauantrag mit diesen Eckdaten wird künftig im Gemeinderat beraten, wobei einerseits die Pflicht zur Herstellung und andererseits die Möglichkeit zur Ablöse besteht. Die Höhe der Ablöse richte sich nach der Größe des Spielplatzes, dem Bodenwert und den Kosten für etwaige Spielgeräte. Die Ablöse selbst, die bei Senioren- und Studentenwohnungen eine Summe von 5000 Euro nicht übersteigen darf, müsse dann „in die Herstellung und Unterhaltung örtlicher Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen fließen“, heißt es im Gesetzestext.

Nadine Bromberger von der Verwaltungsgemeinschaft Dasing erklärte: „Das Geld aus der Ablöse könnte beispielsweise für die Spielplatzprüfung verwendet werden.“ Zu bedenken gab sie damit auch einen weiteren positiven Effekt einer Ablöseregelung: „Wenn die Gemeinde selbst in einen Spielplatz investiert, haben alle was davon.“

Für Gemeinderat Peter Liebl ist die Satzung „gerecht“, bisher gab es auch die Pflicht, ab vier Wohnungen einen Spielplatz herzustellen. Auch Hans Greppmeier sprach sich für die Satzung aus. Manfred Kern hätte die Ablöse gerne gestrichen, die für ihn auch bedeutet, dass Bauherren nur einmal bezahlen. Für Hans Willer ist die Satzung ein Mehrwert für die Gemeinde und die Ablöseregelung „sinnvoll“. Final entschied sich das Gremium einstimmig dafür, die Satzung zu erlassen.

Straßenbauarbeiten in der Strassmair Allee sind gut im Zeitplan

Daniel Schulz, der Zweite Bürgermeister Obergriesbachs, der den erkrankten Jürgen Hörmann vertrat, berichtete von einer Baustelle in der Strassmair Allee. Für drei Wochen sei die Allee nun geöffnet, dann beginne der Straßenbau. Und: „Wir liegen gut im Zeitplan.“ In der Straße Im Thal geht es weiter mit dem Kanal- und Wasserleitungsbau. Der Abbau der Überspannungsleitung sowie der Einbau zweier Lampenmasten wurde für brutto knapp 12.000 Euro vergeben. Die Jahresrechnung 2024, die über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die Haushaltsreste wurden einstimmig beschlossen.