Obergriesbach

11:30 Uhr

Fahrerlager in Obergriesbach sorgt für kontroverse Debatte im Gemeinderat

Viele Transporter reihen sich an der Annastraße in Obergriesbach aneinander. Bereits seit etlichen Monaten sorgt das für Diskussionen. Nun wechselte der Besitzer des Gebäudes.

Plus Geplante Umbaumaßnahmen an der Annastraße führen im Gemeinderat zu einer längeren Diskussion. Dabei geht es auch um Transporterschlangen am Straßenrand.

Von Stefanie Brand

Einstimmig lehnte der Obergriesbacher Gemeinderat am Dienstagabend einen Bauantrag zu umfassenden Umbaumaßnahmen an einem Gebäude an der Annastraße ab. Bereits die einleitenden Worte von Obergriesbachs Bürgermeister Jürgen Hörmann zeigten, dass es sich um einen problematischen Fall handelte.

