Feuerwehr-Jugend: Im Obergriesbacher Gemeinderat gibt es Unmut

Plus Nach Kommunikationsproblemen und Missverständnissen ist nun klar: Die Feuerwehrvereine bekommen für ihre jugendlichen Mitglieder eine Förderung.

Im Obergriesbacher Gemeinderat ist Unmut wegen der Abwägung der Jugendzuschüsse aufgekommen. Diesen versuchte Bürgermeister Jürgen Hörmann direkt in der Sitzung zu regulieren. Ärger habe es mit Blick auf die Jugendförderung für die Freiwillige Feuerwehr gegeben, wurde aus den Erläuterungen von Hörmann und seinem Stellvertreter Daniel Schulz klar.