Fördertopf ist leer: Breitbandausbau in Obergriesbach stockt

Plus In Obergriesbach stockt der Breitbandausbau. Die Mitglieder des Gemeinderats hatten auf Fördergelder von 90 Prozent gehofft. Doch nun geht erst mal nichts voran.

Der Breitbandausbau in der Gemeinde Obergriesbach stockt. Das war das Ergebnis einer kurzen Video-Präsentation in der Sitzung des Obergriesbacher Gemeinderats. Jürgen Schuster, Geschäftsführer der mit der Markterkundung beauftragten Firma Corwese, stellte sie vor. Der Grund für die Verzögerung: Der Fördertopf ist leer.