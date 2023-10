Frau findet 6000 Euro Bargeld - Eigentümer wird gesucht

Eine Frau findet in Obergriesbach einen Umschlag mit 6000 Euro. Die ehrliche Finderin gibt ihn bei der Polizei ab. Die sucht nun nach dem Eigentümer.

Eine ehrliche Finderin hat am Samstag in Obergriesbach 6000 Euro Bargeld entdeckt und bei der Polizei abgegeben. Wie die Polizei berichtet, machte die 32-Jährige den Fund am Samstag gegen 12.30 Uhr auf dem Fußweg in der Talstraße. Das Bargeld steckte in 500-Euro-Stückelung in einem Umschlag der Raiffeisenbank.

Verlierer bekommt Geld gegen Nachweis wieder

Die Frau gab das Bargeld bei der Polizeiinspektion Friedberg ab. Gegen einen Nachweis kann das Bargeld an den Verlierer wieder ausgehändigt werden, so die Polizei. (bac)