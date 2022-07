So reagiert Obergriesbach auf die gescheiterte Klage gegen den Funkturm

Plus Die Klage der Gemeinde gegen den umstrittenen Funkturm in Obergriebach ist beim Landgericht Münster abgeblitzt. Wie der Gemeinderat zu einer Berufung steht.

Seit über einem Jahr steht der umstrittene Funkturm in Obergriesbach. Viele Bürger und die Gemeinde wollten das nicht akzeptieren. Doch die Klage der Kommune ist abgelehnt. Das Landgericht Münster hat die Feststellungsklage gegen den Funkturm abgewiesen. Nun stellte sich für den Gemeinderat die Frage, ob er diese Entscheidung akzeptiert.