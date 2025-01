Mehrere Bauanträge behandelt der Gemeinderat Obergriesbach am Dienstag, 21. Januar. Weitere Themen sind die Anregungen aus der Bürgerversammlung und die Betriebskosten für die Aichacher Kläranlage, an die Obergriesbach angeschlossen ist. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Turnhalle der alten Schule. (AZ)