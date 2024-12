Seit Jahren engagiert sich Hubert Asam aus Obergriesbach für den Bunten Kreis in Augsburg. 700 Euro kamen beim Glasblasen mit Kindern an der Schule in Griesbeckerzell (Stadt Aichach) und den Glassternen für Sternenkinder zusammen. Die Spende übergab er an Susanne Tuna vom Bunten Kreis.

