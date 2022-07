Eine Ukrainerin zwischen zwei Welten – von einem Leben voller Fragezeichen

Kateryna Druzhenets ist vor dem Krieg in der Ukraine nach Obergriesbach geflohen. Dort hat sie alles, was sie braucht. Nur keine Ahnung, wie es weitergeht.

Neben der früheren Schlosswirtschaft in Obergriesbach reckt sich der Maibaum der 2000-Einwohner-Gemeinde gen Himmel. Die Sonne wärmt, Kirchenglocken läuten, von einem benachbarten Grundstück weht Grillgeruch herüber. Bunte Schilder, bemalt von ukrainischen Kindern, schmücken den Baum. Direkt daneben: zwei Flaggen – die bayerische und die ukrainische.