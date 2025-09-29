Hitzige Aktionen beim Familientag der Feuerwehr

Rund um das Feuerwehrhaus in Obergriesbach herrschte am Wochenende reger Betrieb: Die Freiwillige Feuerwehr hatte zum Familientag eingeladen, und etwa 30 Kinder, Jugendliche und Eltern waren mit Neugier und Begeisterung dabei. Ziel des Aktionstags war es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr näherzubringen – anschaulich, praxisnah und mit viel Spaß. Gleich zu Beginn sorgte eine beeindruckende Vorführung zum Thema Fettbrand für staunende Gesichter. Die Feuerwehr zeigte eindrucksvoll, wie gefährlich der Löschversuch mit Wasser bei brennendem Fett sein kann – eine wichtige Lektion in Brandschutz. Ein weiteres Highlight war die Demonstration eines Atemschutzeinsatzes. In voller Schutzausrüstung zeigten die Einsatzkräfte, wie ein Innenangriff abläuft – eine körperlich fordernde, aber lebensrettende Maßnahme. Natürlich durfte auch der Spaß nicht fehlen: Beim beliebten „Dosenspritzen“ konnten die Kinder selbst Hand anlegen und mit dem Strahlrohr ihre Zielsicherheit testen. Dabei lernten sie den ersten Umgang mit der Löschtechnik. Weiter durften die Interessierten bei einer Technikvorführung das Einsatzfahrzeug erkunden – von der Motorsäge bis zur Wärmebildkamera wurde vieles erklärt und vorgeführt.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Bei Getränken und ausreichender Verpflegung konnten sich die Gäste stärken. Die Organisatoren zeigten sich rundum zufrieden: „Es freut uns sehr, dass so viele junge Menschen mit Interesse dabei waren. Solche Aktionstage sind wichtig, um Themen wie Brandschutz und Erste Hilfe zu sensibilisieren und auch den dringend notwendigen Nachwuchs zu begeistern.“ Übrigens: Interessierte – egal ob jung oder alt – sind eingeladen, an den monatlichen Feuerwehrübungen teilzunehmen. Diese finden immer am ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr am Feuerwehrhaus statt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!