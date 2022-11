Obergriesbach

vor 32 Min.

Hubert Rast wiegt noch 45 Kilogramm, als er aus dem Krieg heimkehrt

Hubert Rast aus Obergriesbach kämpfte als 16-Jähriger im Zweiten Weltkrieg an der Front. Die Erinnerungen daran sind noch lebendig. Hier stöbert Rast in alten Grußkarten.

Plus Hubert Rast aus Obergriesbach muss als 16-Jähriger im Zweiten Weltkrieg kämpfen und wird später Gefangener der Amerikaner. Doch er schafft es nach Hause.

Von Martin Golling Artikel anhören Shape

Es herrscht Krieg in Europa seit dem 24. Februar. Angriffskrieg. Russland hat die Ukraine überfallen, um im Handstreich die demokratisch gewählte Regierung durch Marionetten zu ersetzen. Das lief bisher so gar nicht nach Plan, nun sollen neue Rekruten für mehr russische Durchschlagskraft sorgen. Hubert Rast aus Obergriesbach, Jahrgang 1928, weiß, was das bedeutet. Er selbst wurde als 16-Jähriger am 2. Januar 1945 eingezogen, um im Zweiten Weltkrieg zu kämpfen. Rast ist einer der letzten Zeitzeugen im Landkreis und blickt anlässlich des Volkstrauertages auf seine Erlebnisse zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen